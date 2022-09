Griezmann y Marco Asensio, objetivos de la Juventus

La situación de Antoine Griezmann y de Marco Asensio no pasa desapercibida lejos de LaLiga Santander. El Atlético de Madrid está tratando de evitar pagar al Barcelona los 40 millones de euros que le costaría hacerse con el primero en propiedad. Si bien ambas partes podría llegar a un acuerdo por 25 millones, el galo tiene contrato con el conjunto azulgrana hasta 2024 y no se descarta su regreso si no hay entendimiento. Esto es algo que querría aprovechar la Juventus para hacerse con sus servicios. Además, el equipo italiano considera una oportunidad de mercado poder fichar a Marco Asensio si no renueva con el Real Madrid. De no hacerlo antes de que termine 2022, el balear será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Además de Antoine Griezmann y de Marco Asensio, Alejandro Grimaldo, que también termina contrato, y Pulisic son otros de los objetivos de la Juventus de cara a 2023.

Los rivales de la Juventus por Griezmann y Marco Asensio.

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el PSG y el Manchester United también están atentos a la situación de Antoine Griezmann. Leo Messi termina contrato con el cuadro parisino y Galtier vería con buenos ojos que el delantero del Atlético de Madrid fuera su recambio. También en Old Trafford verían con buenos ojos que Antoine Griezmann fuera el de Cristiano Ronaldo si éste abandonase finalmente el conjunto inglés. En lo que respecta a la Juventus, para poder recalar en la escuadra transalpine, el galo debería aceptar rebajarse el sueldo.

Marco Asensio, por su parte, podría seguir en LaLiga Santander de la mano del Barcelona según se ha rumoreado. Además, tendría tras sus pasos a varios clubes de la Premier League. En la Serie A, además de la Juventus, el Milan está dispuesto a pujar por él.