Sampaoli: “Lopetegui hizo méritos para que le despidieran de esa manera”

Jorge Sampaoli, que este sábado inaugurará contra el Athletic su segunda etapa como entrenador del Sevilla tras haber relevado a Julen Lopetegui. El técnico argentino pretende “construir una identidad futbolística que permita mejorar las emociones” de un equipo decaído y dijo estar “poniendo mucho fervor en ese intento”.

Sampaoli quiere que, en este primer encuentro, su “equipo disfrute el partido” y sea “competitivo en lo futbolístico” contra “un rival que viene muy fuerte emocionalmente”, a diferencia de un Sevilla que “ha perdido confianza”, aunque dijo contar “con buenos futbolistas para cambiar esta historia”.

El técnico rosarino marcó diferencias con su llegada en el verano de 2016, cuando llegó “en una etapa en la que se pudo armar un equipo conforme” a la “idea de juego que traía”, mientras que el actual plantel está “construido de otra forma”, aunque insistió en “la posibilidad de mejorar con los jugadores que hay”.

“Ahora en lo que me debo fijar en el presente. Me dedico a los jugadores que tengo y después ya tendré una idea más clara de lo que puede faltar, si es el caso. No me pongo objetivos hoy, no puedo perder el tiempo en eso, tengo que transmitir una idea muy rápidamente”, señaló Sampaoli en su rueda de prensa de presentación.

Un clave para lograr la primera victoria casera del curso será, en su opinión, “evitar las transiciones del Athletic, tenerlos muy lejos del área”, porque “ellos van a aprovechar los espacios si se les permite”.

Para el nuevo preparador sevillista, “la contundencia en las áreas de muy importante para ganar los partidos”, pero el primer cambio que debe operar es “mejorar la organización colectiva”, ya que “las individualidades no pasan por el mejor momento”, aunque cree que “talentos como el de Isco” Alarcón van a “ayudar al equipo a salir de esta incomodidad”.

El debut de Sampaoli será en casa, pese a lo cual es consciente de que “a la grada no se le puede pedir nada, los pueblos es difícil que se equivoquen”, de modo que la “obligación” del plantel es “conectar con la grada por medio del juego. La euforia tiene que proceder del campo hacia la grada”, para lo que dispone de “jugadores que pueden modificar la opinión popular”.

La salida del exseleccionador argentino del club en 2017 fue tumultuosa, aunque Sampaoli recordó que “la confianza” llega cuando “la misma gente que” lo “contrató, ha venido ahora” a buscarlo y aunque “para un entrenador no es lo ideal venir a día y medio de un partido, no se eligen los momentos en el fútbol”.

“En aquel momento tomé una decisión que sentí, de vida y espero que lo hayan perdonado o entendido pero la grada tiene el derecho a expresarse como quiera”, dijo sobre sus maniobras para romper unilateralmente el contrato que lo unía al Sevilla.

Sampaoli y la salida de Lopetegui del Sevilla

El nuevo técnico sevillista alabó a su predecesor, Julen Lopetegui, al decir que “hizo méritos en el Sevilla para que la gente lo despidiera de esa manera. Lo merece” e individualizó en el “momento de inseguridad” que viven jugadores como Joan Jordán, a quien espera “recuperar porque debe ser un elemento importante”.