Isco se ofrece para volver a la Selección

El centrocampista de 30 años fichó el pasado verano por el Sevilla tras terminar contrato con el Real Madrid. Isco vuelve a ser importante y, pese al mal inicio liguero de su equipo, no descarta volver a ser convocado con la Selección.

Cuestionado por los últimos compromisos de ‘la Roja’ en Muchodeporte, señalaba: “La clasificación a la final four me parece fantástica. Me alegro mucho. Hay un equipo magnífico. Ojalá pueda estar, pero tampoco me obsesiono. Quiero hacer bien mi trabajo. Demostrar a mí mismo, a mi familia y a la afición del Sevilla que estoy preparado, comprometido y con muchas ganas e intentar ayudar a mi club”.

Lopetegui goza con la confianza de Lopetegui desde la Selección

Isco gozó de la confianza de Julen Lopetegui cuando éste estaba en la Selección. Ahora ambos han vuelto a coincidir en el Sevilla y el malagueño no ha dudado en dar la cara por él. “Es un entrenador que siempre ha confiado en mí. Yo se lo agradezco. Es un entrenador en el que personalmente creo y el vestuario está con él. Estamos juntos. No sólo en las victorias, sino en la derrotas es cuando se ve un equipo de verdad y esa es la línea que tenemos que seguir”, afirmaba.

A lo que ha renunciado Isco es a asumir el liderazgo en el Sevilla. “Yo creo que en un equipo tenemos que aportar todos nuestro granito de arena. Al final ganamos todos o perdemos todos. Está claro que quiero ser importante, que quiero ayudar a todos, que quiero ganar el máximo de puntos posible. Como ya te digo, ayudar sin más”, declaraba.

Por último, aprovechó la ocasión para reivindicarse: “Si me dices que con 30 años ya estoy viejo o Jordán, con 28... ¿no sé? El fútbol ha evolucionado un poquito. Pues depende de cómo se cuide el equipo, del rendimiento que tengamos, de cómo se entrene, de muchas cosas. No sólo es la edad, la edad es un número. Modric lo demuestra. Fernando mismo de nuestro equipo que está todo el partido corriendo...”.