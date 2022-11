Fran García se vuelve a ofrecer al Real Madrid

Aunque se dijo que tras la salida de Marcelo, Fran García podría regresar al Real Madrid, finalmente ha seguido una temporada más en el Rayo Vallecano. Aún así el conjunto blanco conserva el 50 por ciento de los derechos y el lateral zurdo de 23 años no renuncia a volver a vestir de blanco.

“Siempre lo he dicho y nunca lo he escondido: uno de mis sueños es volver al Madrid. Pero también tengo claras las cosas que quiero ahora mismo y lo que tengo que hacer. El Rayo ha apostado por mí y estoy encantado de estar aquí. Trato de dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo, seguir mejorando y ser el jugador que he demostrado hasta ahora”, decía Fran García al ser preguntado por el Real Madrid en Relevo.

El regreso de Fran García al Real Madrid no se concretó el pasado verano

Sobre por qué no había regresado al Real Madrid en verano, Fran García comentaba: “Ese mercado dependía de otros jugadores, de otros movimientos. Hubo cosas que no se dieron, así que yo tampoco tuve que cambiar mucho. Estaba contento en el Rayo y al final estoy orgulloso de seguir defendiendo la franja. Ojalá que terminemos la temporada de la mejor manera posible”.

El Real Madrid pudo llevarse a Fran García del Rayo Vallecano el pasado verano a cambio de 5 millones de euros. En otras declaraciones, el defensor animaba al club merengue a ejercer dicha opción de la siguiente manera: “Soy muy sincero y siempre lo he dicho: mi sueño sería volver. Ojalá tuviera esa oportunidad, pero me tengo que dedicar a mi equipo. Me dejaré todo sobre el campo, como he hecho hasta ahora”.