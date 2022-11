El duro mensaje de Gayà tras ser desconvocado del Mundial

Luis Enrique ha estimado oportuno que el lateral del Valencia dejase su sitio en la Selección a Alejandro Baldé, del Barcelona, tras haber caído lesionado. El asturiano quiere futbolistas de rendimiento inmediato y a José Luis Gayà no le ha quedado otra acatar su decisión. Aún así ha sido duro para él quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022 tal y como ha reconocido en su regreso a España.

“Muy duro, muy duro. Estoy triste, pero orgulloso de haber peleado durante estos años para poder estar. No ha podido ser al final, pero como les he dicho a todos les deseo lo mejor. Son un grupo humano espectacular, que yo no había vivido en una selección ni en ningún equipo. Creo que van a hacer cosas importantes. Les deseo lo mejor del mundo”, decía José Luis Gayà en el aeropuerto.

Gayà animará a España en el Mundial desde su casa

“Estoy intentando aún intentar asimilar un poquito esta sensación. Al final se ha decidido esto y estoy seguro de que el míster lo hace para el bien del equipo, como ha dicho él. Les deseo lo mejor, estoy seguro de harán un gran Mundial. Voy a animarles desde casa, no voy a poder estar ahí y les deseo lo mejor. Estoy seguro de que van a hacer un gran papel”, agregó el futbolista del Valencia.

El Valencia ha arropado a Gayà tras su desconvocatoria para el Mundial

El Valencia mostró este viernes su apoyo a su capitán José Luis Gayà después de que el seleccionador español, Luis Enrique, haya decidido descartarlo para el Mundial de Qatar 2022 tras haber sufrido un esguince leve en el tobillo derecho.

En primer lugar, el club de Mestalla contestó al tuit de la Federación con el que se anunció su baja definitiva: “Capitán Gayà, todo nuestro cariño y ánimo. Más que un campeón del mundo eres nuestro campeón”.

Después, acompañado ya con una foto de Gayà con la camiseta del Valencia y el brazalete de capitán, emitió un segundo mensaje. “En las buenas y en las malas. Siempre orgullosos de Gayà”, indicó el club, que echó mano del lema #AmuntGayà.

Los jugadores de la plantilla de Gennaro Gattuso que no disputan el Mundial están convocados para volver a los entrenamientos el próximo sábado en la ciudad deportiva, pero aún no se ha comunicado qué plan seguirá Gayà.