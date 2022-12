Luis Enrique se debate entre tres banquillos tras su adiós a la Selección

Aunque Luis Enrique señaló tras la eliminación de Marruecos que se daría una semana para decidir si continuaba al frente de la Selección, la Federación ha considerado que lo mejor para ambas partes era separar sus caminos. Luis Enrique también señaló durante el Mundial que no le faltan propuestas y una de ellas podría llegarle desde el Atlético de Madrid si Simeone dejase su banquillo el próximo verano. También la Juventus con una mareante oferta y el Manchester United habrían tentado al técnico asturiano.

Una vez trascendido el interés del Atlético de Madrid por Luis Enrique, el primero en mover ficha por el asturiano fue la Juventus. “Luis Enrique tiene al Atlético, pero también le han llamado de la Juventus y le han ofrecido 10 millones anuales. Rubiales quiere que siga hasta 2024 y gana tres brutos por temporada que luego se quedan en la mitad. Los seleccionadores siempre ganan menos. Del Bosque fue campeón del mundo ganando 1,5 millones. Luis Aragonés ganaba algo menos de un millón. A Luis Enrique le llegó una oferta de la Juventus por más dinero y tres temporadas”, desvelaba Eduardo Inda en El Chiringuito.

El Atlético de Madrid puede romper la banca por Luis Enrique

En disposición de mejorar esa mareante oferta a Luis Enrique estaría el Atlético de Madrid. Y es que Simeone cobra 46 millones de euros brutos por temporada. Pese a que el argentino tiene contrato hasta 2024 ambas partes podrían acordar separar sus caminos el próximo verano. Tras haberse quedado fuera de competiciones europeas, el Atlético de Madrid deberá ajustar sus cuentas y liberarse de la elevada ficha de Simeone daría un respiro al club colchonero.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ya alcanzó un acuerdo con Luis Enrique en su día y no dudó en lanzar un guiño a éste después de que la Selección cayese eliminada frente a Marruecos. “Me gusta mucho en lo personal y en lo profesional. Creo que tiene el talento para entrenar a cualquier equipo de nuestra Liga. Está claro que suma para todos. Para los medios de comunicación, para los jugadores y para los clubes porque ofrece rendimiento. Creo que es bueno”, comenzó diciendo.

Tras su guiño a Luis Enrique, Miguel Ángel Gil Marín se mostró respetuoso hacia Simeone. “Creo que el aficionado del Atlético tiene en la mente a Diego. ¿Qué pasará en el futuro? Ni Diego ni nosotros lo sabemos. Los dos hemos crecido mucho”, aclaró.

La alternativa de Luis Enrique al Atlético de Madrid y a la Juventus

El último equipo con el que ha sido relacionado Luis Enrique ha sido el Manchester United, que le daría la opción de entrenar por primera vez en la Premier League. No obstante Ten Hag tiene contrato hasta 2025 y el club ha hecho una fuerte apuesta por él rescindiendo el contrato de Cristiano Ronaldo. Sin embargo su equipo es quinto en la Premier League y difícilmente seguirá en el cargo si el Manchester United no se clasifica para la Champions la próxima temporada. El Atlético de Madrid también es el quinto clasificado de LaLiga Santander, por lo que la situación de Simeone es similar a la de Ten Hag. ¿Relevará Luis Enrique a uno de estos dos entrenadores?, ¿terminará decantándose or la Juventus?