El Atlético de Madrid sondea a Chimy Ávila como alternativa a Borja Iglesias

Pese a que Borja Iglesias podría haber dado el visto bueno a su fichaje por el Atlético de Madrid, el Betis no facilitará la salida del delantero en enero y, de hacerlo en verano, pedirá una cantidad importante teniendo en cuenta que pagó 28 millones de euros al Espanyol por su fichaje. Esto ha llevado al Atlético de Madrid a buscar una alternativa a Borja Iglesias y parece haberla encontrado en LaLiga Santander. Se trata de Chimy Ávila, delantero de 28 años de Osasuna.

Reacio también a perder a un jugador tan importante a mitad de temporada, Osasuna se habría remitido a la cláusula del argentino, que es de 30 millones de euros. Así lo ha asegurado Paco González, que es el periodista que ha desvelado que el Atlético de Madrid ha sondeado a Chimy Ávila, en Cope. No obstante, el cuadro colchonero no moverá ficha ni por el atacante de Osasuna ni por Borja Iglesias si Joao Félix no abandona el equipo en el mercado invernal. A favor de la llegada de Chimy Ávila en su lugar jugarían los 6 goles que ha anotado en los 14 partidos que ha disputado esta temporada.

💥 Informa Paco González



🧐 "El @Atleti sondeó al @Chimy_Avila9 ante una posible salida de @joaofelix70"



💰 "Osasuna se remite al pago de la cláusula"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/UV2en3LRWu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 29, 2022

El fichaje de Chimy Ávila por el Atlético de Madrid depende de Borja Iglesias... ¡y de Joao Félix!

Pese a que el propio Miguel Ángel Gil Marín llegó a decir que Joao Félix quería salir del Atlético de Madrid y que resultaría complicado que no se marchara en el mercado invernal, fue titular frente al Elche. Además, recientemente, rechazó una propuesta del Arsenal. Quiere salir del Atlético de Madrid pero tiene claras sus preferencias. Le gusta el PSG y, de recalar en la Premier, lo haría en otro equipo que no fuera el Arsenal. Así pues, Borja Iglesias y Chimy Ávila tendrán que esperar.