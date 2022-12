El mensaje de Luis de la Fuente que gustará a Sergio Ramos

Aunque el central del PSG soñaba con estar en el Mundial de Qatar, haberse quedado fuera no será un obstáculo para Sergio Ramos si quiere volver a enfundarse la camiseta de la Selección. Menos tras la llegada de Luis de la Fuente en relevo de Luis Enrique. Así lo ha asegurado el técnico riojano en la última entrevista que ha concedido.

Preguntado en Radio MARCA por Sergio Ramos, Luis de la Fuente señalaba: “Hay muy buenos futbolistas en España. Ahora no tengo límite de edad porque hasta ahora he estado siempre marcado por la sub 21 o la 19 o sub 20. Pero ahora tenemos la posibilidad de elegir a a los mejores jugadores que hay posiblemente del mundo. Hay que elegir los que estén en mejor momento en esa situación y en ese día concreto para afrontar ese partido. ¿Quién puede ser? Seguro que cuando dé la primera lista habrá cuatro o cinco jugadores que podrían estar y no están. Y me cuestionarán. Es lo que toca. En ningún caso voy a hacer esa selección mirando DNI ni nada, sino mirando rendimiento, momento y ese sexto sentido que es esa sensación que te dice si llevar uno u otro”.

Luis de la Fuente cuenta con Sergio Ramos y con Busquest

Más tajante que con Sergio Ramos se mostró días atrás Luis de la Fuente con Sergio Busquets. “Cuento con él porque todavía tiene mucho que ofrecer. Celebro que quiera seguir”, fueron sus palabras sobre el centrocampista del Barcelona.

Sergio Busquets tiene 34 años y en lo que va de temporada ha disputado 22 partidos con el Barcelona, equipo con el que termina contrato a final de temporada. También termina contrato con el PSG a final de temporada Sergio Ramos, que a sus 36 años ha jugado 20 encuentros en el presente curso.