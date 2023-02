Cañizares pide a Meriton que fiche a este entrenador para el Valencia

Tras perder frente al Girona, el Valencia está a tan solo un punto de los puestos de descenso. Si bien Voro ha tomado las riendas del conjunto che tras la salida de Gattuso, Cañizares tiene claro que el club de Mestalla debe apostar nuevamente por José Bordalás como entrenador si quiere revertir su situación.

«Aunque yo confíe en Voro, si a mí me importa el Valencia y soy Meriton, mañana llamo a Bordalás, le pido disculpas y le ofrezco un contrato», dijo Cañizares en COPE.

El paso de José Bordalás por el Valencia

José Bordalás fichó por el Valencia en mayo de 2021 firmando por dos temporadas y una tercera opcional. En su primer y único curso en Mestalla, el equipo dirigido por el técnico alicantino terminó noveno LaLiga Santander con 48 puntos, con la final de la Copa del Rey, en la que rozó el título al llegar a los penaltis ante el Betis. Sin duda el mayor logro para el entrenador en el banquillo valencianista.

Sobre su salida del Valencia, José Bordalás comentó: «He tenido muchas experiencias. Y no me sorprende lo que ha pasado. Hay dueños y accionistas con decisiones más aceptadas o menos populares. Y me pasó algo parecido en el Alavés, lo acepté. Me afectó mucho pensaba, que se había cometido una injusticia, pero luego me vino bien. Me hubiera gustado haber continuado para dar continuidad a lo que iniciamos. No sé si es justo o injusto, si tomaron la decisión correcta, le deseo al Valencia lo mejor». Desde entonces José Bordalás se encuentra sin equipo.