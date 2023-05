Arthur Melo cuenta por qué no fichó por el Valencia

El que fuera centrocampista del Barcelona, recaló en verano en el Liverpool cedido por la Juventus, aunque estuvo cerca de regresar a LaLiga Santander de la mano del Valencia. Así lo ha reconocido el propio Arthur Melo en la última entrevista que ha concedido.

«Estuvimos hablando con el Valencia. Ahí estábamos pensando si era que sí o no. Tenía que hablar con la Juventus para ver si autorizaba mi cesión al Valencia o no. Al final acabaron fichando a otro jugador. Tuve una conversación con Gattuso, una persona que admiro y respeto mucho. Al final los clubes no acabaron de cerrar el negocio, cosas que pasan en el fútbol. Al final, no salió la negociación y fue el Liverpool el que vino a por mí, apostó por mí algo que les agradezco mucho», explicó el brasileño en Goal.

Arthur Melo aprovechó la ocasión para expresar su deseo de que el Valencia logre la permanencia. «Espero que salgan de la situación en la que están lo más pronto posible. Recibí muchos mensajes de los aficionados del Valencia, los agradezco muchísimo porque fueron mensajes muy positivos. Al final no se dio el fichaje, pero tengo mucho cariño por el Valencia y espero que pueda permanecer en Primera», concluyó.

El Valencia no pudo pagar a Arthur Melo

Según manifestó en su día Gattuso, Arthur Melo no fichó por el Valencia porque el club de Mestalla no tenía dinero para afrontar su contratación. «Por supuesto que me gusta, pero no podemos pagarle, y entonces es inútil darle vueltas o hacer promesas que no se pueden cumplir. Tenemos que trabajar, luego trabajar y luego seguir trabajando para encontrar nuestro identidad. Tenemos problemas económicos, pero me gustaría hacerlo bien. Este es un torneo muy competitivo, de fútbol de primer nivel. ¿En Italia? Milan, Inter y Juve son los favoritos para el Scudetto. El Valencia me revivió de nuevo y eso lo veréis», dijo tras asumir el cargo de entrenador del conjunto che.