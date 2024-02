El Athletic cierra un fichaje en LaLiga

Álvaro Djaló, extremo de 24 años del Sporting de Braga, será el primer fichaje del Athletic de cara al siguiente curso. El conjunto vasco ya trabaja de cara a la próxima temporada y habría cerrado un segundo refuerzo en LaLiga EA Sports. Se trata de Andoni Gorosabel, que termina contrato con el Alavés al final de la presente campaña.

Libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, el Athletic ya tendría un acuerdo con él para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. Al igual que Andoni Gorosabel, Óscar De Marcos termina contrato con el Athletic a final de temporada, por lo que todo parece indicar que la llegada del futbolista del Alavés propiciará la del defensor de 34 años.

Cuestionado por ambos, Ernesto Valverde señaló al respecto en rueda de prensa: “No sé nada ni de uno ni de otro. En cualquier caso, De Marcos es jugador nuestro y ya lo veremos, como todos, a final de temporada. Y en el caso de Gorosabel no es un jugador nuestro y no está bien hablar de jugadores que están en otros equipo. Entonces no vamos a meternos en cosas que atañen a otros equipos también”.

Gorosabel sería el segundo fichaje del Athletic para la próxima temporada

Si bien Andoni Gorosabel llegará al Athletic a coste cero, por el que tendrá que rascarse el bolsillo el conjunto vasco es por Álvaro Djaló. El extremo de 24 años tiene una cláusula de 20 millones de euros con el Sporting de Braga aunque todo parece indicar que su fichaje se habría cerrado por una cantidad inferior.