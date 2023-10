El Atlético de Madrid cierra un fichaje en LaLiga por el que podría ser denunciado

Sergi Cardona jugará la próxima temporada en el Atlético de Madrid. El lateral de 24 años no sólo se había negado a renovar con Las Palmas, con el que termina contrato al final del presente curso, sino que se negó a ser traspasado al Olympiacos este verano. Detrás estaría el conjunto rojiblanco, motivo por el que el club canario está pensando en denunciar al cuadro colchonero. Y es que Sergi Cardona no será libre para negociar con otros equipos hasta el próximo mes de enero.

Así lo aseguró José Álvarez en El Chiringuito, que señaló que Sergi Cardona recalará a coste cero en el Atlético de Madrid el próximo verano. El periodista también avanzó que su fichaje va a traer cola. No obstante, pese a la ilegalidad que podría existir en su contratación, se trata de una situación habitual en el fútbol. Al igual que Sergi Cardona con Las Palmas; Kylian Mbappé termina contrato con el PSG a final de temporada y se ha negado a renovar con el conjunto francés, que se teme que tiene un acuerdo con el Real Madrid pese a que el cuadro merengue no podrá negociar directamente con el delantero hasta enero siempre y cuando no renueve antes.

Al margen de Sergi Cardona, otro movimiento en el que trabaja el Atlético de Madrid es en la incorporación de Pierre-Emile Hojbjerg en verano. Si bien el Tottenham estaba dispuesto a dejar salir al centrocampista de 28 años en calidad de cedido al conjunto rojiblanco este verano, el club colchonero no accedió a tener la obligación de comprarle el próximo verano.

Y es que el Atlético de Madrid sabe que Pierre-Emile Hojbjerg termina contrato en 2025, por lo que el Tottenham no podrá pedir los 40 millones de euros que pedía por él si espera, estrategia que ha decidido adoptar.