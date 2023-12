El Atlético de Madrid quiere fichar al delantero revelación de LaLiga

Varios equipos, en LaLiga EA Sports y fuera de ella, tratarán de aprovechar la sensacional campaña del Girona para reforzarse a costa del conjunto catalán. Si bien el Atlético de Madrid ya tiene a Aleix García, a David López y a Arnau Martínez en su agenda, ha incorporado ahora al delantero de 26 años Artem Dovbyk.

A favor de su fichaje jugarían los 11 goles que ha anotado en los 17 partidos que ha disputado con el Girona hasta la fecha. De alcanzar un acuerdo con el conjunto catalán, el 25 por ciento de lo que pague el Atlético de Madrid por Artem Dovbyk irá a parar a las arcas del Dnipro -1, que aún conserva la cuarta parte de sus derechos.

El Atlético de Madrid lo tendría más fácil con Dovbyk que con Aleix García

En lo que respecta a Aleix García, el centrocampista de 26 años ha declarado en varias ocasiones que, en caso de salir del Girona, su deseo sería recalar en el Barcelona. “Me gustaría jugar en el Barça”, manifestó recientemente en Movistar. “Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado”, añadió el centrocampista, al que también pretende el Atlético de Madrid.

No es la primera vez que Aleix García se ofrece al Barcelona, ya en el mes de septiembre confesó en RAC1: “Yo también me habría ido al Barça como Oriol Romeu, con los ojos cerrados. Es una lástima que se haya marchado porque tenemos una relación muy bonita. Cuando nos enfrentemos, ya le he dicho que iré a por él”.