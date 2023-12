Iago Aspas recibe una mareante oferta para abandonar el Celta de Vigo

Ya estaba tardando Iago Aspas en ser tentado desde Arabia Saudí donde ha recibido una mareante oferta. Con el Celta de Vigo en puestos de descenso, la aportación del delantero en esta campaña se reduce hasta el momento a un solo gol, aún así la liga de Arabia Saudí quiere al delantero de 36 años en su campeonato.

Así lo asegura El Chiringuito, que señala que Iago Aspas percibiría entre 8 y 9 millones de euros por campaña. Si bien el nombre del equipo que pretende hacerse con sus servicios no ha trascendido, sí que el atacante no quiere aceptar dicha propuesta. Iago Aspas no quiere abandonar el Celta de Vigo ni en un momento tan delicado, ni a mitad de temporada, ni mucho menos el año de su Centenario.

Habrá que ver si el cuadro celeste sí quiere hacer caja por Iago Aspas, que tiene contrato hasta 2025, algo que le permitiría liberar masa salarial y acometer nuevos fichajes.

La delicada economía del Celta de Vigo

Ambicioso en el año de su Centenario, el Celta de Vigo apostó fuerte el pasado verano confiando su banquillo a Rafa Benítez por tres temporadas. Sin embargo el inicio del técnico madrileño no ha sido, ni mucho menos, como se esperaba. El conjunto celeste despide el año en puestos de descenso con tan sólo 13 puntos, motivo por el que muchos se preguntan por qué Rafa Benítez no ha sido despedido todavía. El dinero podría ser la razón.

Y es que Rafa Benítez percibe 5 millones brutos anuales en el Celta de Vigo, por lo que de ser despedido el cuadro celeste se quedaría sin margen de acción de cara al mercado invernal. ¿Saldrá por ese motivo Iago Aspas?