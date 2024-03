El Barcelona ficha a Karol G para enfrentarse al Real Madrid

El acuerdo de patrocinio del Barcelona con Spotify ha hecho que el conjunto azulgrana contase con aliados como Drake, Rosalía y The Rolling Stones las últimas veces que se enfrentó al Real Madrid. De cara al próximo Clásico, que tendrá lugar el próximo 21 de abril a las 21:00 horas, será Karol G la que estampará su nombre en la camiseta del equipo catalán.

Dicha camiseta la pondrá a la venta el Barcelona dos semanas antes del choque ante el Real Madrid. En ella estará estampado el logo del corazón de espinas, que es la imagen de su Fundación Con Cora y uno de los tatuajes que luce Karol G en su antebrazo. Además de que su nombre estará en el centro del dibujo. «El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera, para Carolina», explicó en su día la cantante colombiana.

Karol G cantará en el estadio del Real Madrid y en el del Barcelona

Cabe señalar que la gira internacional de Karol G, Mañana será bonito Tour, pasará por España. En Madrid tiene confirmados tres conciertos en el Santiago Bernabéu para el 20, 21 y 22 de julio con todas las entradas agotadas. Quienes no hayan podido comprar una, tendrán la posibilidad de hacerlo para los dos que ofrecerá en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, aunque tendrán que estar atentos ya que las fechas en las que actuará aún no han sido definidas.