Borja Mayoral señala dónde jugará la próxima temporada

Aunque Borja Mayoral tiene contrato con el Getafe hasta 2027, ha sido relacionado con el Rayados de Monterrey de Sergio Ramos. Sin embargo, al ser cuestionado sobre su futuro, el delantero de 28 años señaló que “seguramente” seguirá en el conjunto azulón la próxima temporada.

“Tengo dos años de contrato, soy feliz, seguramente seguiré aquí. ¿Rayados? No he hablado con Ramos ni con nadie de lo de México, me lo mandaron por Twitter, no sé nada”, declaró en Telemadrid un Borja Mayoral que ha marcado 38 goles y repartido 5 asistencias en los 114 partidos que ha jugado con el Getafe.

Pese a estos registros, el atacante ha visto reducido su protagonismo esta temporada, motivo por el que hace meses se empezó a hablar de la posibilidad de que cambiase de aires. “Tengo contrato, tengo dos años más. Quiero acabar bien la temporada, quiero acabar jugando que no estoy jugando mucho. Últimamente no estoy disfrutando de los minutos que me gustaría o creo que merezco. Entonces creo que acabar la temporada en lo personal jugando y el equipo consiga la salvación cuanto antes, que yo pueda ayudar lo máximo y luego ya veremos”, dijo Borja Mayoral en MARCA.

El Como de Cesc Fábregas quiso llevarse a Borja Mayoral del Getafe en el mercado invernal

El que fuera delantero del Real Madrid confesó entonces haber recibido una oferta del Como de Cesc Fábregas en el mercado invernal. “Es verdad que se habló demasiado, creo que con el club contactaron. Me enteré después. En ese momento era enero, acababa de volver con el equipo y estaba buscando estar al cien por cien porque ahí todavía no lo estaba. No completaba entrenamientos aún con el grupo y era una operación muy complicada, de hecho no hablé con nadie de allí porque no lo veía bien. Tampoco el equipo estaba en su mejor momento y yo quería ayudar, salir de la lesión y acabar la temporada jugando y compitiendo”, declaró Borja Mayoral.