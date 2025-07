La oferta que Isco ha rechazado por seguir en el Betis

Pese a tener 33 años, el buen hacer de Isco Alarcón le ha valido para ser convocado nuevamente con la Selección. También para ser tentado desde Italia; sin embargo el que fuera centrocampista del Real Madrid se ha mantenido fiel al Betis, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Ha sido Al Final de la Palmera el medio de que ha informado que Isco Alarcón ha rechazado una oferta para recalar en la Serie A, aunque sin desvelar el nombre del equipo que ha tentado al centrocampista. Y es que Isco Alarcón ha encontrado la felicidad en el Betis, motivo por el que recientemente se mostró abierto a extender su compromiso con el conjunto verdiblano. “A ver lo que dice el cuerpo. Al final es nuestra herramienta. Hoy en día te puedo decir que me siento mejor que nunca, tanto mental como físicamente. Quiero ir día a día, disfrutar del día a día y cuando llegue el momento veremos. Ojalá pueda estar muchos años en el Betis, claro que sí. Y por qué no, en 2027, si me encuentro bien, ojalá renovar”, indicó.

¿Se retirará Isco Alarcón en el Betis?

“¿Mi último objetivo? Que sea yo quien se retire del fútbol y no el fútbol quien me retire a mí. Ahora vivo uno de los mejores momentos de mi carrera. Me siento muy querido en el Betis, por mis compañeros y por los aficionados”, añadió Isco Alarcón.

Isco Alarcón ha disputado esta temporada 33 partidos con el Betis, con el que ha anotado 12 goles y repartido 11 asistencias.