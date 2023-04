El sorprendente equipo en el que podría jugar Joao Félix la próxima temporada

El Chelsea se enfrenta a un recorte del 30 por ciento en sus salarios tras no haber conseguido clasificarse para la próxima edición de la Champions. Así pues, aunque se lo había planteado, el cuadro londinense no podrá fichar a Joao Félix al Atlético de Madrid. Aún así el conjunto rojiblanco no descarta hacer caja por él, una opción que podría llegarle de la mano del Newcastle.

Y es que el Atlético de Madrid ha logrado reengancharse en la pelea por LaLiga sin el portugués en sus filas. Por contra, Joao Félix ha ido de más a menos en el Chelsea. Es por ello por lo que el Atlético de Madrid ha pasado de buscar recuperar los 127 millones de euros que pagó por él al Benfica a conformarse con 100. Incluso, según Pacojo González, el periodista que ha desvelado el interés del Newcastle por Joao Félix en la SER, podría dar el visto bueno a una oferta de entre 70 y 80 millones.

Ya el pasado verano el Newcastle pagó 70 millones de euros a la Real Sociedad por Alexander Isak y cuenta con liquidez suficiente para llevarse a Joao Félix del Atlético de Madrid.

Cuestionado por su futuro recientemente, Enrique Cerezo señaló sobre Joao Félix: «Está cedido y cuando acabe la temporada veremos lo que pasa. Es un jugador de mucha calidad con posibilidades de ser una estrella. Le queda mucho por aprender».

El guiño de Joao Félix al Chelsea

Por su parte, Joao Félix declaró: «Por ahora estoy cedido en el Chelsea, así que no sé el futuro todavía, pero estoy aquí y veo que es un gran club con un buen proyecto».