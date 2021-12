“Monchi se portó mal y fue falso conmigo”

El centrocampista de 33 años del Royal Antwerp de Bélgica ha recordado su salida de la Roma. De ella, Radja Nainggolan no ha dudado en culpar a Monchi, director deportivo del Sevilla y por aquel entonces del equipo italiano.

“Soy un chico muy orgulloso, me duele como se acabó mi historia en la Roma. Llegó Monchi que parecía que me quería y luego se portó mal. Eso es una lástima y si para mí no hay sitio, a la gente falsa no la saludo con ganas. La decepción más grande fue la llegada de este señor, que creo que haya querido vender a todos los fichajes de Sabatini”, ha señalado el belga en una entrevista en Teleradiostereo.

Sobre su paso por la Roma, Radja Nainggolan ha añadido: “Con ellos viví los momentos más bonitos. Hay un cariño que no existe en otros lugares. El romano es libre, dice lo que piensa. Todo era perfecto y sigo teniendo una buena relación con ellos. Muchos me piden volver, pero yo dejé la Roma en un buen momento. Desde que me marché, nunca se clasificó a la Champions”.

El centrocampista ha aprovechado la ocasión para descartar un posible regreso a la Roma. “No creo que funcionaría. ¿Por qué arruinar una relación que se acabó bien con los resultados pésimos de estos años?”, ha finalizado.

No es la primera vez que Nainggolan arremete contra Monchi

Ya en 2019, el belga dijo sobre el director deportivo del Sevilla: “He sabido las cosas que decía de mí y no me han gustado... Tres días después de su adiós a la Roma, el equipo del que decía estar enamorado, ya había acordado volver al Sevilla. Con esto, para mí, ya ha demostrado muchas cosas. Sin él, quizá, estaría todavía allí o habría podido ir a otro equipo”.