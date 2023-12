El equipo que quiere llevarse a Andrei Ratiu del Rayo Vallecano

Andrei Ratiu, que se marcó un auténtico partidazo en el Bernabéu frente al Real Madrid cuando le tocó cubrir a Vinícius ya tiene a un equipo dispuesto a sacarle del Rayo Vallecano. Se trata de la Fiorentina, que sueña con llevar a este lateral diestro de 25 años a la Serie A.

Así lo asegura La Gazzetta dello Sport, aunque señala lo difícil que lo tendrá el equipo italiano para hacerse con Andrei Ratiu en el mercado invernal. Si bien el rumano sólo ha participado en 4 partidos de Liga y 2 de Copa del Rey hasta la fecha, en el Rayo Vallecano consideran que dará muchas alegría al club en el futuro. Además, el conjunto franjirrojo no quiere quedar debilitado de cara al segundo tramo del campeonato. No obstante, habrá que ver qué oferta presenta, si es que lo hace, la Fiorentina al Rayo Vallecano por un Andrei Ratiu que llegó el pasado verano a cambio de tan sólo medio millón de euros.

Además de Ratiu, Dimitrievski podría salir del Rayo Vallecano

Stole Dimitrievski, que en su día estuvo cerca de recalar en el Barcelona, afronta su último año de contrato con el Rayo Vallecano. Si bien el conjunto franjirrojo tiene intención de renovar al guardameta de 29 años, el macedonio será libre para negociar con otros equipos a partir de enero si no lo hace antes, algo que querrían aprovechar el Sevilla y el Villarreal en LaLiga EA Sports.

“Siempre lo he dicho, quiero continuar en el Rayo Vallecano. No sólo en el Centenario, sino varios años. Podría ayudarle a mejorar, avanzar… No habrá ningún problema para llegar a un acuerdo y seguir porque estoy feliz aquí. Cuando suenas para un equipo así es que algo has hecho bien y te pone contento. Sólo se puede contar que fue un rumor y poco más”, dijo, por su parte, Stole Dmitrievski dando carpetazo a los rumores.