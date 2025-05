Cesc Fábregas elige equipo para la próxima temporada

La llegada de Xabi Alonso al Real Madrid ha provocado un baile en los banquillos que, de momento, llevará a Carlo Ancelotti a tomar las riendas de Brasil una vez que acabe la temporada. El Bayer Leverkusen, por su parte, busca recambio para el técnico tolosarra y quería a Cesc Fábregas como recambio. No obstante, pese a ser una opción atractiva que le permitiría disputar la próxima edición de la Champions, el español ha decidido continuar una temporada más en el Como.

Así lo asegura Sky Sports, por lo que el Bayer Leverkusen tendrá que valorar otras opciones. Descartado Cesc Fábregas, el conjunto alemán se debate, tal y como contamos en LAOTRALIGA, entre Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Juvenil A del Real Madrid; Xavi Hernández y Erik Ten Hag, ambos sin equipo desde que salieran del Barcelona y del Manchester United respectivamente.

La fidelidad de Cesc Fábregas al Como

Cesc Fábregas, que en Italia Claudio Ranieri le había avalado como su recambio en la Roma, había jurado fidelidad al Como cuando, al ser cuestionado al respecto, dijo: “Estoy muy tranquilo. Estoy aquí en Como, he firmado un contrato de 4 años y quiero terminar un proyecto. Agradezco a Ranieri sus palabras, un ejemplo para mí. Hacer lo que hace a su edad, con su fuerza y la alegría que se ve en sus ojos, es algo increíble. Me gustaría tener una carrera como entrenador como la que tuvo él, porque significaría que me ha ido muy bien”.

De momento, según Sky Sports, Cesc Fábregas sólo habría garantizado su continuidad en el Como hasta final de la próxima campaña.