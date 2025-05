El delantero español por el que el Como de Cesc Fábregas quiere pagar 30 millones

Cesc Fábregas ha sido relacionado con el Bayer Leverkusen como sustituto de Xabi Alonso y el Como quiere retenerle a toda costa. Con ese objetivo pondrá a su disposición entre 80 y 100 millones de euros para reforzar su plantilla este verano. 30 de esos millones querría destinar el Como al fichaje de Yeremay Hernández, delantero de 21 años del Deportivo de la Coruña al que Cesc Fábregas quiere para apuntalar su ataque.

Pese a jugar en Segunda División, tras los pasos del canario hay equipos de renombre, motivo por el que el Como no quiere vacilar pagando su cláusula de rescisión y garantizándose así su fichaje. Así lo aseguran los periodistas especializados en fichajes Di Marzio y Fabrizio Romano. A favor del fuerte desembolso que implica su fichaje juegan los 14 goles y las 6 asistencias que Yeremay Hernández acumula en los 36 partidos que ha disputado en lo que va de temporada con el Deportivo de la Coruña.

La fidelidad de Cesc Fábregas al Como

Cesc Fábregas, que en Italia Claudio Ranieri le había avalado como su recambio en la Roma, había jurado fidelidad al Como cuando, al ser cuestionado al respecto, dijo: “Estoy muy tranquilo. Estoy aquí en Como, he firmado un contrato de 4 años y quiero terminar un proyecto. Agradezco a Ranieri sus palabras, un ejemplo para mí. Hacer lo que hace a su edad, con su fuerza y la alegría que se ve en sus ojos, es algo increíble. Me gustaría tener una carrera como entrenador como la que tuvo él, porque significaría que me ha ido muy bien”.

De momento, según Sky Sports, Cesc Fábregas sólo habría garantizado su continuidad en el Como hasta final de la próxima campaña.