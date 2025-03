El contundente mensaje de Manolo González después de que Joan García no haya sido convocado con la Selección

Aunque Joan García ha hecho méritos más que de sobra para ir convocado con la Selección, Luis de la Fuente ha mantenido su confianza en Unai Simón, en David Raya y en Álex Remiro. Aún así Manolo González, técnico del Espanyol, es optimista y cree que al guardameta de 23 años terminará recibiendo tarde o temprano la llamada de la absoluta.

Cuestionado en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo con el Real Mallorca por la ausencia de Joan García con la Selección, Manolo González respondió: “A mí no me gustaría que me dijeran cómo pintar mi casa, por lo que no diré nada de lo que haga el seleccionador. Está haciendo un gran trabajo y viene la Roja de ganar la Eurocopa. Yo estoy muy contento con Joan y tarde o temprano, irá a la Selección; es uno de los tops de Europa y acabará siendo de los mejores”.

¿Le ha afectado a Joan García no ser convocado con la Selección?

Convencido de que al guardameta no le afectará haberse quedado fuera de la lista de Luis de la Fuente, el entrenador del Espanyol indicó: “Estoy seguro que el seleccionador ha hecho un análisis profundo y se lleva a tres porteros de su confianza y de nivel. Tarde o temprano a Joan le tocará ir a la Roja absoluta, estoy seguro. Y por el entrenamiento que ha hecho hoy, creo que no le ha afectado. Seguro que quería ir pero él esta bien. Tiene la cabeza muy bien puesta y entre todos debemos ayudarlo a que siga así”.