Luque relata el día en el que estuvo cerca de encararse con Luis de la Fuente

El exdirector deportivo de la selección española de fútbol masculina entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, Albert Luque, confesó en su primera entrevista tras salir absuelto por un presunto delito por coacciones contra Jenni Hermoso en el 'caso Rubiales', que estuvo cerca de encararse con Luis de la Fuente y que pensó en Zinedine Zidane como recambio de Luis Enrique.

Respecto al día en el que estuvo cerca de encararse con Luis de la Fuente, Albert Luque contó en El Larguero: “Mira que está fuerte. Pero yo soy de sangre caliente, él también, nos enfrentamos fuerte y luego lo resolvimos los dos cara a cara. Yo le dije lo que tenía que decir y punto. Y a seguir trabajando, porque al final lo importante no era nuestra amistad. Lo importante era que la selección sacara adelante los resultados y se estaban sacando”, aseveró.

“¿Que no estaba de acuerdo con él en muchas cosas? Por supuesto, pero las arreglábamos de puertas para adentro. Al final tiene que dar la respuesta en el campo con resultados y creo que ni el más optimista, que éramos Luis de la Fuente y yo, porque veníamos de ganar a Noruega porque no estaba Haaland y de perder en Escocia, no nos imaginábamos lo que venía después. Pero íbamos a una y la apuesta era Luis de la Fuente", apuntó Albert Luque.

Albert Luque quiso a Zidane como seleccionador español.

Albert Luque también reveló que en su cabeza estaba el entrenador francés Zinedine Zidane para sustituir al asturiano Luis Enrique, algo que “no lo sabe ni Rubiales”.

Esto se hubiera producido “siempre y cuando no hubiera sido De la Fuente” el elegido porque “iba a muerte” con el riojano. “A mí me gustan los gestores que gestionan en vestuario. Y Zidane, sin ser, y lo digo aquí, un entrenador megaestratega llevó un vestuario con Ramos, con Cristiano, con gente no fácil”, dijo.

“No llegué a hablar con él de eso. Sabía que era muy difícil. A él le encanta España, vive en Madrid y su mujer es española. ¿Si hubiese dicho que sí? Soy un buen seductor”, concluyó Albert Luque.