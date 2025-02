El futbolista del Espanyol al que Manolo González llevaría con la Selección

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, una de las novedades en la próxima lista de Luis de la Fuente podría ser Joan García, que ya ganó el Oro con España el pasado verano en los Juegos Olímpicos del París. Manolo González, su entrenador en el Espanyol, no tiene ninguna duda de que debe ser convocado con la Selección.

“Siempre digo que en los equipos hay cracks como Messi y Cristiano. Joan ha crecido más con la mejoría del equipo. Lleva cuatro años y él se ha ganado jugar y cuando le ha tocado en mi etapa ha dado un rendimiento espectacular”, comentó sobre el guardameta de 23 años en Radio MARCA.

Sobre la salida de Joan García del Espanyol, que no llegó a materializarse el pasado verano, Manolo González indicó: “El miedo siempre está. Sabes que hay una cláusula y que llega un equipo y no puedes hacer nada. Yo lo hubiera pagado. No porque Joan sea mi portero. Creo que con la edad que tiene y con su buen juego de pies y las situaciones que evita es muy diferencial. El Espanyol, por suerte, tiene un crack en esa posición”.

Por su parte, al ser preguntado sobre su posible convocatoria con la Selección, afirmó: “Yo lo convocaría, sin duda”.

A su vez, fue cuestionado por el futuro de Javi Puado, que termina contrato con el Espanyol a final de temporada. “Intento no meterme en cosas de renovación. Busco que Puado, igual que el resto esté lo más a gusto posible. Si tú generas un mal ambiente en una temporada larga con obstáculos es peor. En temas de renovación no puedo entrar pero estamos cerca de él para que este a gusto”, zanjó.