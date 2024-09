¿Hasta cuándo jugará Lucas Pérez en el Deportivo?

El director general del Deportivo de la Coruña, Massimo Benassi, aseguró que el delantero Lucas Pérez permanecerá en el equipo “hasta que él quiera” porque su contrato es “básicamente indefinido”.

“Con Lucas no hay ningún problema. Su contrato es básicamente indefinido, en cuanto juegue un número mínimo de partidos se renueva si el club está en el fútbol profesional. Lucas estará aquí hasta que él quiera y como quiera. Es un futbolista fundamental para nosotros, él está muy contento y nosotros también con él”, explicó.

El directivo italiano destacó que en este mercado veraniego el club ha trabajado “por debajo del límite salarial” por si fuese necesario hacer “ajustes” en la ventana de fichajes de enero.

“No queremos excedernos para no entrar en un bucle que se descontaría la próxima temporada. No hemos tenido problemas de inscripción de jugadores, como sí ha sucedido con otros equipos”, recordó.

En este sentido, apuntó que el Deportivo de la Coruña tiene “un tema abierto” con LaLiga y la Liga F porque “creemos que no es correcto para el desarrollo del fútbol femenino que se compute un gasto importante”.

“Estamos en conversaciones informales porque no es correcto que se compute un gasto que está asumiendo el club para el fútbol femenino. En nuestro caso, y en el del Eibar por ejemplo, no estamos compitiendo a nivel masculino en las mismas condiciones porque otros clubes no tienen equipos femeninos en Primera o en Segunda División”, ahondó.