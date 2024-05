El entrenador español en el que piensa Osasuna como recambio de Arrasate

La decisión de Jagoba Arrasate de no renovar con Osasuna ha pillado por sorpresa al club, que busca desde que días atrás confirmase su futuro, un recambio para su todavía entrenador. Una opción que gusta, pues coincidió con Braulio Vázquez y con Cata en el Real Valladolid, es Rubi.

Por ello, según el diario AS, el director deportivo de Osasuna y su mano derecha podrían confiar en Rubi como recambio de Jagoba Arrasate. Rubi, que ha entrenado a clubes como el Girona, el Espanyol o el Betis, se encuentra sin equipo desde que la temporada pasada, tras conseguir la permanencia con el Almería, anunciase su salida del conjunto andaluz. ¿Aceptará emprender una nueva aventura de la mano de Osasuna?

La salida de Arrasate de Osasuna

Jagoba Arrasate dejará de entrenar a Osasuna al final de la presente temporada tras decidir no continuar en la entidad navarra después de seis años al frente, en los que ha conseguido devolver la estabilidad deportiva y social al cuadro navarro.

“He tomado la decisión de no renovar con Osasuna. Es una decisión complicada, como podéis imaginar, estoy tranquilo y en paz conmigo mismo. No es una despedida, estamos inmersos en una competición en la que quedan nueve partidos y eso ya llegará”, indicó entre lágrimas el preparador vasco.

La decisión, una de las más trascendentes de la historia rojilla, se desveló este martes por la tarde en una rueda de prensa celebrada en El Sadar, en la que el técnico vasco estuvo acompañado del presidente, Luis Sabalza, y del director deportivo, Braulio Vázquez.