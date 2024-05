El Valencia recibe calabazas de un futbolista de LaLiga

Pese a contar con José Luis Gayà en su demarcación, el Valencia ha sido uno de los equipos que ha tratado de aprovechar que Sergi Cardona termina contrato con Las Palmas para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. Sin embargo, libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, el lateral de 24 años habría rechazado la oferta del conjunto che.

Así lo asegura Superdeporte, que señala que en LaLiga EA Sports, el Atlético de Madrid o el Betis estarían dispuestos a ofrecerle un sueldo mucho mayor que el Valencia. Aún así la intención de Sergi Cardona sería la de recalar en la Premier League este verano, razón por la que espera una propuesta que le seduzca para poner rumbo a Inglaterra.

Sergi Cardona ha rechazado al Valencia a la espera de un equipo mejor

Recientemente, Deivid Rodríguez, miembro de la dirección deportiva de Las Palmas, comentó sobre Sergi Cardona en UD Radio: “Él sabe lo que hay; nosotros sabemos, y el presidente lo ha dicho, que no va a seguir aquí, pues acaba contrato y no quiere seguir con nosotros. Lo respetamos. Él quiere seguir creciendo, ir a un club mejor, y yo le deseo lo mejor. Ha cumplido... está cumpliendo, vamos, porque ha hecho una temporada increíble y nos ha ayudado en todo este progreso para conseguir el ascenso. Me parece un gran tío, así que le deseo lo mejor si no continúa con nosotros”.

“Él sabe que tiene cosas mejores que nosotros, y decide por eso. A partir de ahí, lo respetamos. Otro club y en otros sitios seguramente lo habrían apartado y no habría jugado. Nosotros respetamos que él nos ha dado mucho, que nos hemos dado mucho mutuamente, y el míster toma decisiones. Tiene contrato hasta final de temporada, es un jugador más de la plantilla y el míster decide ponerlo y quitarlo cuando quiere”, concluyó.