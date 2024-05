Iker Casillas desvela por qué no será entrenador

Iker Casillas, exportero del Real Madrid y capitán de la selección española que ganó en 2010 el único Mundial del combinado nacional, declaró que tiene claro que no va a ser entrenador en un futuro "porque aguantar a 23 tíos es muy difícil", y subrayó que, aunque no sigue el fútbol como antes, cuando el Real Madrid juega un partido grande "le apetece ir".

"Entrenador tengo claro que no porque aguantar a 23 tíos es muy difícil y yo no tengo ganas de eso, porque tengo la mecha corta. Me gusta el fútbol aunque no lo sigo tanto como antes todos los días, pero cuando juega el Madrid un partido grande como el de ayer me apetece ir", afirmó el exjugadoren un evento organizado por Fontarel, donde subrayó que jugar el Mundial de Corea y Japón en 2002 fue un momento muy importante porque venía de no jugar.

"Me acuerdo hace 22 años en Mundial de Japón de Corea donde había estado dos meses sin jugar y, a raíz de un infortunio de César, consigues participar en la final de la Liga de Campeones y, luego, jugar el Mundial con 20 años por la lesión de (Santiago) Cañizares. Fue un momento muy importante porque venía de no jugar en 2-3 meses sin jugar", expresó el ex portero, que ganó esa Liga de Campeones al derrotar al Bayern Leverkusen.

Iker Casillas remarcó que la demarcación de portero es "una posición muy injusta": "Puedes estar 89 minutos bien, pero como tengas dos minutos mal vas a ser señalado. Siempre vivía con la presión constante de jugar en la cantera del Real Madrid y de jugar en las categorías inferiores de la selección, y al final es algo que se te mete en la cabeza.

El ganador de tres Ligas de Campeones con el conjunto merengue reconoció que sigue haciendo deporte y lanzó un consejo a los más jóvenes.

"Mi consejo sería que lo más importante es divertirse y aprender. Cuando eres pequeño y empiezas a jugar al fútbol tienes que disfrutarlo y que tu entorno sea sensato y que no vean a sus hijos como el próximo Cristiano, Messi o Vinicius sino que le dejen disfrutar y aprender", expresó