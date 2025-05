Un equipo de LaLiga se interpone en el fichaje de Borja Iglesias por el Celta

Borja Iglesias, que regresó al Celta de Vigo el pasado verano, es feliz en el cuadro celeste. El delantero de 32 años quiere seguir en el conjunto gallego y Claudio Giráldez ha apostado públicamente por su continuidad. Sin embargo, el Celta no se reservó opción de compra alguna por él. Así pues, Borja Iglesias volverá al Betis en verano para ser vendido, ya que el club de las Trece Barras quiere hacer caja por él aprovechando que entrará en su último año de contrato. Dicha posibilidad se la ofrecería también el Rayo Vallecano, algo que complica su continuidad en Vigo. Y es que el Betis venderá a Borja Iglesias al mejor postor.

Cabe señalar que el delantero ya fue una opción para el Rayo Vallecano el pasado verano. El conjunto franjirrojo jugó la baza de su novia, que vive en Madrid, para hacerse con sus servicios. Sin embargo Borja Iglesias prefirió volver al Celta de Vigo, club del que había sido canterano. Ahora, según Mundo Deportivo, tras haberse clasificado para la Conference League, el Rayo Vallecano volverá a la carga por el gallego.

Claudio Giráldez apuesta por la continuidad de Borja Iglesias en el Celta

Cuestionado por la continuidad de Borja Iglesias semanas atrás, Claudio Giráldez había dicho: “Ojalá pueda estar aquí. Nosotros tenemos claro que lo queremos, pero luego, evidentemente, hay temas contractuales, económicos. Ojalá se pueda arreglar. Él está feliz aquí y ojalá pueda estar con nosotros más tiempo”.

Previamente, Borja Iglesias había comentado sobre su técnico: “Claudio me ha cambiado la vida en muchas cosas. Es el mejor entrenador que he tenido, es de ser agradecido reconocerlo. Me ha cuidado mucho en los momentos que podía tener mis dudas, estoy disfrutando muchísimo con él”.

Respondiendo a sus palabras, Claudio Giráldez señaló: “Es una persona que dignifica mejor a la profesión de futbolista, no solo dentro del campo, sino fuera del campo también. Es una persona espectacular y, sobre todo, un futbolista de mucho nivel y que nos está aportando mucho. Me alegro de haber podido, de alguna manera, marcarle o ayudarle a ser mejor en todos los aspectos”.