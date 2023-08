Un equipo de LaLiga piensa en Fernando Pacheco y Rulli para reforzar su portería

El Sevilla sigue trabajando a contrarreloj para fichar a un portero que ocupe el hueco que ha dejado Bono. Después de presentar una oferta de 6 millones de euros por Ugurcan Cakir que fue rechazada por el Trabzonspor, Livakovic se ha convertido en la opción número uno del conjunto hispalense, que también maneja las alternativas de Fernando Pacheco, del Espanyol, y de Gerónimo Rulli, del Ajax.

Ni Fernando Pacheco ni Rulli son la primera opción del Sevilla

Y es que fichar a Livakovic al Dinamo de Zagreb podría elevarse por encima de los 10 millones de euros. Fichar a Fernando Pacheco, por su parte, resultaría mucho más asequible para el Sevilla, y más tras el descenso del Espanyol. No obstante, el guardameta de 31 años mostraba recientemente su fidelidad al cuadro perico: “El club y el entrenador saben desde antes de acabar la temporada cuál era mi prioridad. Les dije que acababa de llegar, que estaba muy feliz aquí y que pasase lo que pasase mi prioridad era continuar aquí. A no ser que me digan que recoja los bártulos y me vaya...”.

Abierto a regresar a LaLiga EA Sport estaría Gerónimo Rulli siempre y cuando el Sevilla le garantice la titularidad. Aún así, para ser una opción para el club de Nervión, primero tendrá que fallar la primera, que a día de hoy es la del internacional croata Livakovic.

La salida de Bono del Sevilla

El portero marroquí Yassine Bono, cuyo fichaje por Al Hilal se hizo ayer oficial procedente del Sevilla, afirmó, en sus primeras declaraciones después del traspaso, que Arabia Saudí está dando ahora la oportunidad de comprobar que hay un "gran talento" entre los jugadores de los países árabes.

Bono, de 32 años, consideró que esta etapa es un "nuevo reto" en su carrera tras firmar por tres temporadas con el club, en el que también milita Neymar.

"Me vine con la intención de hacer historia, ojalá con el Al Hilal. El público espera gran cosa y para mí es algo positivo. Me gustan los retos y me gusta estar en un sitio del que hay grandes expectativas", aseveró.