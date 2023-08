El Atlético de Madrid ficha a un delantero en LaLiga… ¡pero podría acabar en el Cádiz!

Samu Omorodion se estrenó en LaLiga EA Sport anotando un gol con el Atlético de Madrid, un tanto muy rentable pues el conjunto rojiblanco ha decidido abonar al Granada su cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Aún así el delantero de 19 años saldrá en calidad de cedido y podría hacerlo rumbo al Cádiz o al Celta de Vigo, si bien seguir hasta final de temporada en el Granada podría ser una opción para él.

Con el fichaje de Samu Omorodion, el Atlético de Madrid se adelanta al Manchester United y al Wolverhampton que eran sus otros pretendientes. El delantero estaba en el escaparate tras anotar 18 goles la temporada pasada en Segunda RFEF, siendo decisivo en el ascenso del Granada Recre.

El Cádiz sería el favorito para llevarse a Samu Omorodion del Atlético de Madrid

Según MARCA, dado que el Granada no ha facilitado el fichaje de Samu Omorodion por el Atlético de Madrid, al que ha exigido el pago de su cláusula, la opción de que siga como cedido en el cuadro nazarí se antoja complicada. También que recale en el Celta de Vigo, donde no tendría garantizado demasiado protagonismo. Por tanto, el gran favorito para ofrecer acomodo al delantero sería el Cádiz. El equipo andaluz busca a un futbolista en su demarcación y también piensa en Maxi Gómez, ex del Valencia y del Celta de Vigo, para apuntalar su ataque. No obstante, la primera oferta que ha presentado por la cesión del uruguayo ha sido rechazada por el Trabzonspor.