El equipo de LaLiga al que se ha ofrecido Arthur Melo

El centrocampista brasileño de 28 años Arthur Melo, que en su día jugó en el Barcelona, se encuentra inédito en el presente curso con la Juventus. Es por ello por lo que, teniendo en contrato hasta 2026, se ha ofrecido al Girona con la intención de regresar a LaLiga EA Sports.

Así lo asegura el Diario AS, que señala que el conjunto catalán ya maneja informes sobre Arthur Melo y no cierra la puerta a su llegada, aunque las negociaciones se encuentran en una primera fase de contacto. No obstante, hay un hándicap para cerrar su fichaje y es su elevada ficha, aunque el Girona dispone de masa salarial para acometerla.

Los argumentos a favor del fichaje de Arthur Melo por el Girona

A favor del fichaje de Arthur Melo juegan los 72 partidos que llegó a disputar con el Barcelona y que es un futbolista que encajaría dentro de los esquemas de Míchel. El brasileño recalaría en el Girona en calidad de cedido, aunque el conjunto catalán se reservaría una opción de compra, que podría ser obligatoria en función de objetivos, a ejecutar el próximo verano. Aún así se le pediría un esfuerzo a Arthur Melo para que se rebajase la ficha si la Juventus se niega a hacerse cargo de una parte.

Arthur Melo, por el que la Juventus pagó al Barcelona 80,6 millones de euros en 2020, tras dos temporadas en el equipo italiano en el que no terminó de encajar, fue cedido al Liverpool hace dos campañas y el curso pasado a la Fiorentina. ¿Regresará a LaLiga EA Sports en el mercado invernal de la mano del Girona?