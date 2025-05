El equipo al que han descartado entrenar Unai Emery y Cesc Fábregas

A la Roma le va a ser difícil relevar a Claudio Ranieri. Si recientemente el agente de Jürgen Klopp se reía de los rumores que situaban al alemán como su recambio, ahora ha trascendido que los españoles Unai Emery y Cesc Fábregas han descartado serlo.

Ni Unai Emery tiene intención de dejar el Aston Villa ni Cesc Fábregas de moverse del Como, motivo por el que han declinado la opción de entrenar a la Roma a partir de la próxima temporada. Así lo asegura Il Messaggero, que señala que Nuno Espirito Santo, técnico del Nottingham Forest, y Adi Hutter, entrenador del Mónaco, también han sido sondeados por el equipo italiano.

A día de hoy, tras la negativa de Unai Emery y de Cesc Fábregas, Gian Piero Gasperini técnico del Atalanta, sería el favorito para ocupar su banquillo.

Ranieri avaló a Cesc Fábregas como su recambio en la Roma

Ya el pasado mes de febrero, antes de enfrentarse al Como, al ser preguntado por la posibilidad de que Cesc Fábregas le relevase al frente del banquillo de la Roma, Claudio Ranieri dijo: “No sé si está preparado para la Roma, pero en tres o cuatro años estará en lo más alto. El Como es el Parma de los años 90. Tendremos que estar preparados porque son buenos, buenos, buenos”.

Cesc Fábregas, por su parte, reaccionó a sus palabras declarando: “Estoy muy tranquilo. Estoy aquí en Como, he firmado un contrato de 4 años y quiero terminar un proyecto. Agradezco a Ranieri sus palabras, un ejemplo para mí. Hacer lo que hace a su edad, con su fuerza y la alegría que se ve en sus ojos, es algo increíble. Me gustaría tener una carrera como entrenador como la que tuvo él, porque significaría que me ha ido muy bien”.