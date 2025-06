El equipo que quiere pagar al Villarreal la cláusula de Thierno Barry

El Villarreal se ha puesto tan duro con el Atlético de Madrid con Álex Baena que el centrocampista de 23 años no estará en el Mundial de Clubes. El submarino amarillo, tras lograr clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones no quiere ver como le desmantelan su equipo, algo a lo que también aspira un Everton que amenaza con pagar la cláusula de rescisión de Thierno Barry.

Si bien el Villarreal no se remitirá a la de Álex Baena, aunque no venderá a éste por menos de 50 millones, no negociará por Thierno Barry. Si alguien quiere al extremo de 22 años, por tanto, deberá pagar los 40 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión, algo que está dispuesto a hacer el Everton según Matteo Moretto.

Thierno Barry llegó el pasado verano al Villarreal procedente del Basilea a cambio de 14 millones de euros. En su primera temporada ha disputado un total de 41 partidos con el submarino amarillo, con el que ha anotado 19 goles y repartido 4 asistencias, unos registros que no han pasado desapercibidos para el Everton.

Los posibles recambios de Thierno Barry en el Villarreal

El Villarreal, que como recambio de Álex Baena piensa en Alberto Moleiro, de la UD Las Palmas, tampoco pierde de vista a Aimar Oroz, futbolista de Osasuna sobre el que podría lanzarse si el Everton paga la cláusula de rescisión de Thierno Barry. En lo que respecta al centrocampista de 23 años, su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros.