La estrategia del Rayo Vallecano para fichar a James Rodríguez y el nuevo rival en la puja

Sin equipo tras su paso por el Sao Paulo, varios equipos se disputan el fichaje de James Rodríguez, de 33 años. Uno de ellos es el Rayo Vallecano, que quiere al colombiano como estrella en el año de su centenario. No obstante, en las últimas horas se ha sumado River Plate en la puja por el colombiano.

Si bien en el conjunto franjirrojo son conscientes de que lo tendrán difícil para hacerse con los servicios de James Rodríguez, a diferencia de River Plate, el Rayo Vallecano permitiría a James Rodríguez regresar a Europa. De la mano del Rayo Vallecano, James Rodríguez no sólo regresaría a Europa sino que lo haría a LaLiga EA Sports, donde ya jugó en el Real Madrid, y por tanto, a la capital de España. Dicha opción le sedujo en el pasado, cuando estuvo cerca de fichar por el Atlético de Madrid.

En lo que respecta al Rayo Vallecano, ya dio la campanada años atrás fichando a su compatriota Radamel Falcao. Y una estrategia similar es la que seguiría ahora para fichar a James Rodríguez según MARCA.

River Plate podría no ser un rival para el Rayo Vallecano en la puja por James Rodríguez

Si James Rodríguez ficha o no por River Plate se sabrá este 22 de agosto, cuando cierre el mercado en Argentina. Si bien su nuevo entrenador, Marcelo Gallardo, habría contactado personalmente con el colombiano, la intención del ex del Real Madrid sería regresar a Europa según señala el diario AS.