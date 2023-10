Fabián Ruiz podría volver a LaLiga en el mercado invernal de la mano de este equipo

Desde su llegada al PSG hace dos veranos, lo cierto es que Fabián Ruiz no se ha asentado en el once ni con la llegada de Luis Enrique a su banquilllo. Al contrario, el centrocampista de 27 años está siendo muy criticado y, pese a que goza de la confianza de Luis de la Fuente, podría perder su sitio en la Selección poniendo así en peligro su presencia en la próxima Eurocopa. Una solución para él sería recalar en el Atlético de Madrid en el mercado invernal en calidad de cedido.

Y es que el conjunto rojiblanco peina el mercado en busca de un nuevo centrocampista por si Rodrigo de Paul abandonase el equipo en enero. La Juventus está muy interesada en el argentino y solicitará su cesión, aceptando una opción de compra obligatoria, al Atlético de Madrid. Es por ello por lo que el club colchonero contempla la opción de Fabián Ruiz, que de llegar lo haría a préstamo a sus filas.

La llegada de Fabián Ruiz al Atlético de Madrid, en manos de Rodrigo de Paul

No obstante, el Atlético de Madrid no se lanzará a por Fabián Ruiz si no se desprende antes de Rodrigo de Paul. Su salida dependerá el precio que le ponga el conjunto rojiblanco ya que, de ser muy elevado, la Juventus contempla la opción de fichar por 30 millones de euros a Thomas Partey al Arsenal. Y es que el equipo italiano está obligado a fichar sí o sí a un nuevo centrocampista por la lesión de Paul Pogba y por la sanción de Nicolò Fagioli por el tema de las apuestas. ¿Será Rodrigo de Paul el elegido?, ¿llevará este movimiento a Fabián Ruiz al Atlético de Madrid?