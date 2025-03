Isco pide al Betis un fichaje

Tras haberse impuesto al Sevilla en el derbi, asentado en la sexta plaza de la clasificación aunque con los mismos puntos que el Villarreal, que es quinto, el Betis ya mira con ambición a la próxima temporada. Consciente de ello, Isco Alarcón ha pedido públicamente un esfuerzo al Betis para retener en sus filas a Antony, que llegó al equipo andaluz en el mercado invernal en calidad de cedido procedente del Manchester United.

“Tenemos que hacer un crowdfunding para que se quede al menos un año más. Notamos un cambio desde que llegó, nos aporta muchísimo”, dijo Isco Alarcón sobre el brasileño, por el que el Betis no tiene opción de compra.

¿Está dispuesto Antony a seguir en el Betis?

Cuestionado por la continuidad de Antony a principios del mes de marzo, Ramón Alarcón, CEO del Betis, expresó en Canal Sur Radio: “Hemos creado un buen ecosistema y está muy bien eso de que haya grandes futbolistas que digan que disfrutan viniendo al Betis porque eso nos da un plus. Eso habla muy bien del grupo de trabajo que tenemos”.

“Antony me decía que estaba muy sorprendido porque llegó a Sevilla un sábado y el domingo ya tenía casa, le había conseguido un coche para él y para su mujer. Nos contaba que se había quedado muy sorprendido porque cuando llegó a Manchester estuvo mucho tiempo viviendo en un hotel y aquí cada mañana, cuando lo veo desayunando, me dice 'Ramón, que yo no quiero volver, ¡eh! Que yo me quedo aquí un año más en el Betis'”, añadió Rconfirmando los planes del brasileño.

Antony, por su parte, comentó al respecto: “Estoy muy feliz aquí, pero no sé qué pasará en el futuro. Siempre digo que disfruto cada día, con el club, la ciudad, todo, y doy lo mejor de mí por el equipo. Todavía es demasiado pronto para hablar de mi futuro”.