El futbolista del Betis que espera una llamada del Barcelona

Guido Rodríguez sigue sin renovar con el Betis y este verano entrará en su último año de contrato. El argentino sabe que está en la lista de candidatos a relevar a Sergio Busquets en el Barcelona y esperará una llamada del conjunto azulgrana si el centrocampista de 34 años decidiese no continuar en el equipo catalán.

Según el diario SPORT el interés del Barcelona ha frenado la renovación de Guido Rodríguez por el Betis. El citado diario añade que el conjunto verdiblanco demandará 40 millones de euros por el argentino y que [[LINK:EXTERNO||||||Martin Zubimendi]], de la Real Sociedad, ha dejado de ser una opción para el Barcelona. Sin embargo, Amrabat, de la Fiorentina, sigue siéndolo. ¿Renovará Sergio Busqutes? En caso de no hacerlo, ¿se decantará el Barcelona por Guido Rodríguez o por Amrabat?

Cq3PY1asFIt

La fidelidad de Guido Rodríguez al Betis

Antes de que apareciese el Barcelona, al ser preguntado por su futuro, Guido Rodríguez señaló: «Es un honor para mí estar jugando aquí. Ya dije lo que disfruto ahora viviendo aquí en Sevilla. Sé que están en contactos y, además, mi agente está llegando a Sevilla. Ellos están hablando y hablarán personalmente. A mí, me tiene muy tranquilo. Siempre estuve igual, es cuestión de que empiecen las charlas y las cosas vayan bien. Hay muy buena relación. Estoy con la idea de seguir aquí».

Ya el pasado verano, el argentino tumbó una oferta del Inter de Milán por seguir en el Betis. «No me daba esa emoción irme, no me daba ese miedo, me lo daba quedarme acá, me generaba esa ilusión quedarme en el Betis y acá estoy, por una temporada más, disfrutando con todos», justificó Guido Rodríguez.