Ya se sabe dónde jugará David Silva la próxima temporada

David Silva jugó a sus 37 años un partido perfecto frente al Real Madrid y ya son 32 en los que ha participado en el presente curso, en el que acumula 2 goles y 7 asistencias. Si bien Imanol Alguacil ha pedido públicamente su renovación, el centrocampista canario termina contrato con la Real Sociedad a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde enero.

Esto es algo que han tratado de aprovechar desde Arabia Saudí, sin embargo David Silva no quiere moverse de España y, en concreto, de la Real Sociedad. Por ese motivo, según Diario Vasco, prolongará su contrato hasta 2024. Ambas partes han apalabrado su renovación y será oficial en cuestión de días.

Imanol Alguacil animó a la Real Sociedad a renovar a David Silva

Cuestionado recientemente, el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró que «no tendría ninguna duda» en renovar a David Silva un año más, ya que lo que está haciendo el jugador canario en su equipo es «tremendo» y lo ve incluso «para jugar en la Selección».

Imanol Alguacil respondió de esta manera al ser preguntado durante una rueda de prensa sobre la posibilidad de que David Silva decida continuar un año más en activo en el equipo donostiarra. «Lo de David es tremendo. No me voy a cansar de repetirlo. Es un jugador importantísimo para mí, para el equipo y para el club. Yo no tendría ninguna duda», manifestó el técnico sobre su renovación.

Imanol Alguacil opinó que el canario está incluso «para jugar en la Selección» porque, según dijo, «lo que está haciendo es dar exhibiciones cada vez que juega». «Es una suerte que esté con nosotros y esperemos que siga», insistió el entrenador guipuzcoano.