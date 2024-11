Guiño de Iraola a un equipo de LaLiga

Aunque Andoni Iraola tiene contrato con el Bournemouth hasta 2026, Ernesto Valverde termina contrato con el Athletic a final de temporada, por lo que de no renovar, sonará como su posible sustituto. Andoni Iraola ya fue relacionado con el conjunto vasco cuando entrenaba al Mirandés y, sobre todo, cuando dirigió al Rayo Vallecano. Es por ello por lo que cualquier declaración sobre el Athletic se interpreta como un guiño a su ex equipo.

En una entrevista para Relevo, Andoni Iraola ha señalado: «Presumo mucho del Athletic aquí porque no todo el mundo conoce nuestra historia y nuestra filosofía. A los jugadores les cuento que vengo de este equipo, que es el mejor equipo del mundo. Lo pude celebrar con mi hija, que lo vimos en directo, me hizo una ilusión terrible. Cuando estás fuera te sientes más orgulloso de todo lo que pasa allí, además con este grupo de jugadores y este entrenador. Ernesto siempre ha sido una referencia. Lo disfruté un montón».

A Iraola le molesta que le pregunten si entrenará al Athletic

En otra entrevista, que concedió hace un año, Andoni Iraola mostró su malestar cuando le preguntaron sin entrenará en el futuro al Athletic. “Siempre me hacen esta pregunta y, joder, pues al final cada uno lleva su camino, ¿no? Ahora mismo en el Athletic está Ernesto, que lo está haciendo genial y a mí como aficionado, ojalá se quede un montón de años porque para mí para mí es garantía de resultados. Y bueno, pues oye, si en el futuro el día de mañana se da, pues se dará, pero no tiene por qué. Al final se nos relaciona siempre con el equipo que has que has jugado y tiene su lógica, pero bueno, ellos pueden tener años súper exitosos. A mí me puede ir genial en mi carrera como entrenador y no coincidir el ‘timing’ y tampoco pasaría nada, ¿no?”, manifestó.