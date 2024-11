Sergio Canales se ofrece para volver a España

Sergio Canales, que en 2023 cambió el Betis por Rayados de Monterrey, con el que tiene contrato hasta 2026, ha reconocido que le gustaría regresar a España. El centrocampista de 33 años ha ido un paso más allá desvelando que le gustaría volver a jugar en el Betis o en el Racing de Santander, equipo con el que debutó en Primera División.

“A día de hoy me veo aquí, por el respeto y el cariño que me han mostrado tanto la afición como el Monterrey, pero sí que me gustaría volver a España a jugar si cuando llegue el momento. ¿El Betis? No cierro esa puerta, y tampoco la del Racing. Son los dos equipos con los que más me identifico”, declaró Sergio Canales en una entrevista para el diario AS.

Aunque Sergio Canales quiere volver a España, es feliz en México

No obstante, Sergio Canales se mostró contento con haber puesto en su día rumbo a México. “Estoy muy contento con el paso que di, tanto familiarmente como en lo deportivo. Quería irme lejos y salir de mi zona de confort, de lo que he visto toda mi vida. Y lo estoy cumpliendo con creces. He conocido otro tipo de fútbol y de jugadores, otro tipo de mentalidad a la hora de competir y jugar. La competición aquí es muy divertida, porque en liga hay dos campeonatos por año. Estás continuamente jugando y peleando por títulos, los torneos son muy cortos. El verano que viene, además, tenemos el Mundial de Clubes”, señaló.

“Yo me encuentro muy bien, y mi familia igual. Mi mujer está muy contenta. Es cierto que Monterrey es una ciudad muy buena, probablemente la mejor de México para vivir. Sí te cuentan cosas que pasan y que hay gente a la que le puede dar algo de reparo, pero por suerte no hemos visto nada peligroso y como le digo, no paramos. Entiendo que hay zonas muy concretas en las debes tener cuidado, pero estamos disfrutando de un México diferente al que sale en las noticias. Cuando tomamos la decisión de venir conocía a Héctor Moreno de la Real Sociedad, cuya mujer es española, y nos dio unas grandes referencias”, añadió Sergio Canales.