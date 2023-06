Nico Williams recibe una oferta que el Athletic no puede igualar

El Aston Villa de Unai Emery, que ya intentó el fichaje de Nico Williams el pasado mes de enero, ha vuelto a la carga por él este verano. Tras quedarse con las ganas de fichar a Marco Asensio, que recalará a coste cero en el PSG tras terminar contrato con el Real Madrid, se ha lanzado a por el extremo del Athletic.

Según MARCA, el Aston Villa ha ofrecido a Nico Williams un salario de 7 millones de euros que dobla el que actualmente percibe en el conjunto vasco. El Athletic, por su parte, no puede igualar dicha propuesta, por lo que no podrá más que remitirse a su cláusula de 50 millones si el futbolista de 20 años decidiera aceptarla. No obstante, dado que Nico Williams termina contrato en 2024, podría salir del equipo por un precio inferior.

Las posibilidades de que el extremo abandone el club son altas y el Athletic ya habría decidido acudir al mercado si se viera obligado a cubrir su baja.

El Aston Villa ya intentó sacar a Nico Williams del Athletic

Ya el pasado mes de enero, el Aston Villa se mostró dispuesto a pagar al Athletic la cláusula de Nico Williams, sin embargo fue el propio futbolista el que se negó a dejar el equipo rojiblanco a mitad de temporada.

«El Aston Villa estaba preparado para desencadenar una causa de liberación de 45 millones de libras para la estrella de España Nico Williams antes de que el atacante del Athletic de Bilbao rechazara el contrato de 120.000 libras (cerca de 136.000 euros) por semana del equipo de la Premier League», informó el Daily Mail.