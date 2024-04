Los dos equipos que se disputan el fichaje de Rui Silva

El Betis podría cambiar de porteros de cara a la próxima temporada. Claudio Bravo, a sus 41 años, no renovará para poder regresar a Chile, y Rui Silva, once años menos, tendría la intención de emprender una nueva aventura, motivo por el que el conjunto verdiblanco le ha puesto precio. Dispuestos a acometer su fichaje estarían dos equipos de la Serie A como la Lazio y la Fiorentina.

Así lo asegura CalcioMercato, que señala que el Betis accedería a vender a Rui Silva por una cantidad cercana a los 8 millones de euros. ¿Estarán, por tanto, la Lazio y la Fiorentina dispuestos a pagar su precio?

Si estos dos equipos se han mostrado interesados en Rui Silva es porque, pese a tener contrato con el Betis hasta 2026, el pasado mes de marzo declaró: “Un portero, al nivel del Betis, tiene que ser decisivo. Después de tres años aquí, me siento más preparado para este nivel. Veamos qué pasa en el futuro. Me gustaría probar otra liga, tener otros estímulos y conceptos. Pero me quedan dos años y medio de contrato con el Betis y estoy contento”.

El Betis podría vender a Rui Silva para fichar a De Gea

Durante el pasado mercado invernal, se relacionó a David De Gea con el Betis, tanto fue así que el propio Manuel Pellegrini tuvo que pronunciarse al respecto. El guardameta de 33 años, tras una temporada sin equipo, vería con buenos ojos tener una nueva oportunidad en LaLiga EA Sports, por lo que estaría dispuesto a rebajarse considerablemente el sueldo para fichar por el equipo andaluz.

La llegada de David De Gea, o la de Iñaki Peña, en el que el Betis piensa como alternativa, propiciaría la salida de Rui Silva del equipo.