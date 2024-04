¿Seguirá en el Betis?: Pellegrini comunica sus planes de futuro

Aunque Manuel Pellegrini tiene contrato con el Betis hasta 2026, hace unos días viajó a Roma, por lo que se especuló sobre su posible fichaje por la Roma de cara al siguiente curso. El técnico chileno, además, fue tentado desde Arabia Saudí tal y como él mismo reconoció, una tentación que podría volver a estar sobre la mesa este verano.

Cuestionado por los rumores, Manuel Pellegrini recordó en la rueda de prensa previa al choque que enfrentará al Betis con el Celta de Vigo que lleva en el club "casi cuatro años muy regulares excepto el último mes", en el que "mentalmente, afectó la eliminación de Europa", pese a lo cual mantiene "objetivos optimistas que están al alcance: las derrotas preocupan, claro, pero es necesario hacer un diagnóstico certero de los partidos", dijo.

Así, el preparador andino no ve cercana su marcha del Betis, ya que le "gusta cumplir los contratos" y el suyo está "vigente hasta 2026" y "por perder cuatro partidos seguidos, no se puede tirar todo el proceso a la basura".

"Esta racha no se esperaba y genera molestia en el vestuario" pero no percibe "intranquilidad dentro del club ni en el cuerpo técnico", aseveró.

Pellegrini ya mostró su fidelidad al Betis el pasado verano

Meses atrás, preguntado por lo que sucedió en verano, Manuel Pellegrini contó: “Hubo una oferta en papel desde Arabia, sí. Era de mucho dinero. Yo le había dicho que sí a China hace años. Mi familia nos inculcó siempre la cultura y la lectura. Arabia me entusiasmaba bastante, es un mundo distinto y dudé mucho. Pero el cariño que siento en el Betis es como en Málaga. No hubiese sido leal de mi parte. Sentía que no era el momento de irme aunque estaban dispuestos a pagar la cláusula”.