El equipo por el que ha descartado fichar Claudio Bravo

Claudio Bravo, que a sus 41 años termina contrato con el Betis a final de temporada, ha descartado una opción que contempló el pasado, la de regresar a Chile. Así lo ha hecho tras ver las críticas que está recibiendo Arturo Vidal, ex del Barcelona, en Colo-Colo.

“Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes, que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede”, señaló Claudio Bravo en Canal 13.

“Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”, añadió el guardameta del Betis, que en el pasado dijo que le gustaría volver a Colo-Colo.

Claudio Bravo no seguirá en el Betis

Preguntado por su futuro, Claudio Bravo comentó: “No tengo nada claro. No he querido ver ni escuchar propuestas para más adelante porque quiero terminar esta etapa acá en el Betis de la mejor manera”.

“Si llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero si no llega nada o aparece algo que no cumple las expectativas con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta”, agregó no descartando su retirada.

Claudio Bravo, tras pasar por el Manchester City, recaló en el Betis en 2020 y desde entonces ha disputado 74 partidos con el conjunto verdiblanco en cuatro temporadas. Anteriormente había jugado en LaLiga EA Sports en la Real Sociedad primero y después en el Barcelona.