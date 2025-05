A Raúl González le surge una interesante opción para entrenar en LaLiga

Raúl González, que lleva entrenando al Castilla desde 2020, podría abandonar el Real Madrid este verano después de que Xabi Alonso le haya cerrado la puerta del primer equipo. Aún así lo haría manteniéndose fiel a su compromiso con el filial hasta el final, ya que días atrás rechazó hacerse cargo del banquillo del Sporting de Braga. De cara a la próxima temporada, el Getafe, donde todo apunta a que José Bordalás saldrá rumbo al Sevilla, piensa en él como candidato a relevarle.

El Getafe, por tanto, habría incluido a Raúl González como candidato a su banquillo según Estadio Deportivo. A él ya optaban, tal y como contamos en LAOTRALIGA, Luis García Plaza, sin equipo tras su salida del Deportivo Alavés, y Fabio Celestini, que va a proclamarse campeón de liga con el Basilea, equipo al que cogió en descenso. “El equipo estaba último, a cinco puntos del penúltimo. Ahora la ciudad respira victoria”, comentaba este miércoles el suizo en Radio MARCA. “La ciudad llevaba ocho años sin ganar. Todo el mundo está disfrutando”, añadió.

Preguntado por los rumores que le sitúan como recambio de José Bordalás en el Getafe, Fabio Celestini señaló: “Es mi casa, le tengo cariño no puedo decir otra cosa, siempre es un placer si suenan cosas pero estoy centrado en ganar la Copa”.

Además, sobre su estilo, indicó: “Me gusta dominar, pero no solo con posesión. Me adapto a mis jugadores, pero quiero que mis equipos ataquen, que disfruten y hagan disfrutar”.

Raúl González, abierto a entrenar al Getafe

En lo que a Raúl González respecta, abierto a dirigir a equipos como el Getafe la próxima temporada, señalaba recientemente: “Me siento confiado y preparado para cualquier reto. Será tiempo para tomar decisiones, hablar y ver lo que pasa”.