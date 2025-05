Bordalás apunta al Sevilla y el Getafe se debate entre dos entrenadores

Agradecido por los servicios prestados, Ángel Torres no pondrá obstáculos a José Bordalás si decide abandonar el Getafe a final de temporada. Aunque al técnico alicantino aún le queda un año de contrato, el presidente del conjunto azulón ya declaró que era algo que esperaba, aunque siempre pensó que dejaría el equipo madrileño por un club Champions. Lo que no esperaba Ángel Torres es que José Bordalás cambiase el Getafe para entrenar al Sevilla, pero a día de hoy es el equipo que más papeletas tiene para hacerse con sus servicios. El conjunto azulón, por su parte, se debate entre dos viejos conocidos para relevarle como lo son Fabio Celestini y Luis García Plaza.

El Getafe habría contactado ya con Fabio Celestini para sondearle. El suizo, que jugó entre 2005 y 2010 en el conjunto azulón, entrena desde el pasado mes de noviembre al Basilea, al que ha aupado hasta la primera posición de la clasificación. “El equipo estaba último, a cinco puntos del penúltimo. Ahora la ciudad respira victoria”, comentó al respecto en Radio MARCA. “La ciudad llevaba ocho años sin ganar. Todo el mundo está disfrutando”, añadió.

Preguntado por los rumores que le sitúan como recambio de José Bordalás en el Getafe, Fabio Celestini señaló: “Es mi casa, le tengo cariño no puedo decir otra cosa, siempre es un placer si suenan cosas pero estoy centrado en ganar la Copa”.

Además, sobre su estilo, indicó: “Me gusta dominar, pero no solo con posesión. Me adapto a mis jugadores, pero quiero que mis equipos ataquen, que disfruten y hagan disfrutar”.

Javi Casquero, por su parte, avaló su fichaje. “Ojalá algún día entrene al Getafe”, manifestó.

Luis García Plaza, la alternativa del Getafe a Celestini

La alternativa a Fabio Celestini que maneja el Getafe para relevar a José Bordalás es Luis García Plaza, que dirigió al Getafe de 2012 a 2014. Sin equipo desde que el Deportivo Alavés prescindiera de sus servicios, podría volver al conjunto azulón once años después. No obstante, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, es una de las opciones que Osasuna maneja para su banquillo.