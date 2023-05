Samuel Lino deja claro al Atlético de Madrid dónde quiere jugar la próxima temporada

Samuel Lino es consciente de que difícilmente tendrá sitio en el Atlético de Madrid, o el protagonismo que demanda, cuando regrese al club rojiblanco en verano tras su cesión al Valencia. Es por ello por lo que el extremo de 23 años se ha mostrado abierto a seguir una temporada más en el conjunto che.

Cuestionado por su futuro en DAZN, Samuel Lino señaló: «Si fuese por mí quedarme un año más, si existiese la posibilidad, que no estoy hablando de que sea así, sí, porque me gustó mucho el club». «Me gustó mucho el club, las personas que están aquí, la afición, el estadio, la ciudad de Valencia, me encantó todo», continuó el brasileño, que acumula 7 goles y 3 asistencias en los 37 partidos que ha disputado hasta la fecha.

«No hay nada que pueda decir que me molestó. Me encantó mucho Valencia. Por eso decía que, si tuviese que decir (quedarse otra temporada), sí. Este año que pasé aquí, me encantó todo», concluyó Samuel Lino.

Al igual que Samuel Lino, Camello también dejó claro al Atlético de Madrid dónde quiere jugar la próxima temporada

Al igual que Samuel Lino, cuestionado por su futuro en El Larguero, Sergio Camello señaló: «Trabajo cada día para ganarme un puesto en el Atlético de Madrid. Si se cumple el año que viene, seré el chico más contento del mundo y si no, pues seguiré trabajando y también».

Respecto a las opciones de que el Rayo Vallecano juegue en Europa la próxima temporada, Sergio Camello manifestó: «Europa son palabras mayores, primero sellar la permanencia y luego ya mirar hacia arriba. Sería maravilloso jugar Europa. Jugar en el año del centenario, sería lo más grande».

«Hablo con gente del Atlético pero no me dicen nada. Este año me debo al Rayo y estoy feliz. Todo lo demás pueden ser distracciones. Supongo que haré la pretemporada con el Atlético y después se decidirá. Si me tengo que ir, ojalá vuelva al Rayo. Ya lo conozco y estoy a gusto. Y si me quedo en el Atleti será lo mejor que me ha pasado en mi carrera», finalizó Sergio Camello.