El Rayo Vallecano escoge en el Atlético de Madrid recambio para Fran García

Tras tres cesiones consecutivas en Osasuna, Manu Sánchez regresará en verano al Atlético de Madrid con su futuro en el aire. Si bien el cuadro rojillo estaría encantado de retenerle en sus filas un año más, el Rayo Vallecano también ofrecerá acomodo a este lateral zurdo de 22 años, al que quiere para cubrir la marcha de Fran García al Real Madrid.

Así lo asegura Relevo, que señala que el conjunto franjirrojo lo tendrá complicado para convencer al Atlético de Madrid. Y es que, aunque el cuadro colchonero busca a un futbolista en su demarcación, Simeone está dispuesto a brindar una oportunidad a Manu Sánchez en sus filas.

Manu Sánchez y Sergio Camello podrían jugar en el Rayo Vallecano la próxima temporada

A pesar de ello, el Rayo Vallecano no pierde la esperanza; porque el Atlético de Madrid busca un futbolista en su demarcación y porque mantiene una gran relación con el club rojiblanco. Prueba de ello es que esta temporada ha jugado Sergio Camello a las órdenes de Andoni Iraola con grandes resultados.

El Rayo Vallecano ha tratado de diez al delantero, motivo por el que se ha ofrecido a seguir si es que el Atlético de Madrid considera que debe salir nuevamente en calidad de cedido este verano. «Hablo con gente del Atlético pero no me dicen nada. Este año me debo al Rayo y estoy feliz. Todo lo demás pueden ser distracciones. Supongo que haré la pretemporada con el Atlético y después se decidirá. Si me tengo que ir, ojalá vuelva al Rayo. Ya lo conozco y estoy a gusto. Y si me quedo en el Atleti será lo mejor que me ha pasado en mi carrera», comentó recientemente Sergio Camello al ser preguntado por su futuro en El Larguero.